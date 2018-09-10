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不服判決爆言語衝突 細威罵裁判「小偷」被罰一局

2018-09-10 列印
　　美國網球公開賽女單決賽中，美國選手小威廉斯以二比六及四比六，敗給二十歲的日本新秀大坂直美，焦點卻落於小威廉斯與葡萄牙籍裁判Carlos Ramos在賽事中爆發的激烈衝突，令她痛罵裁判是「小偷」和「騙子」。

　　據了解，小威廉斯被指犯了三次規，分別是接受教練場外指導、摔爛球拍及言語攻擊裁判，小威廉斯反指裁判涉性別歧視。美網大會聲明指，雖然小威廉斯的教練承認在場外指導，但她聲稱沒有接收到。小威廉斯不服裁判判決，與對方爆發言語衝突，被直接判罰一分。

  小威廉斯休息時再次指責主裁判是「小偷，偷走我的一分」、「你欠我一個道歉」，被主裁判直接判罰一局。小威廉斯語帶哽咽地表示，很多男人說了很多話都不會被這樣懲處，質疑因為她是女人，結果被拿走分數，直指這是錯的，很不公平。

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