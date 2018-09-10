反應熱烈煞停活動 紋食店Logo可贏百年免費薄餅

開鑼日賽看到因馬季唞暑而久未碰面的朋友，滿心歡喜地向他們打招呼，卻換來一句：「你生日時，我應該送你一個胸罩！」在不知怎樣回應下，我只好轉身離開。 近年，因食無定時，加上惰性作祟，工餘時間沒有多做運動，以致體重直線上升。然而當「朋友」每次看見你時都刻意挖苦調戲一番，即使心胸有多廣闊的人，總會難受。 往韓國的航班上，看了愛情喜劇 《I Feel Pretty》。故事提及身材略胖的女子暈倒後醒來，突然認為自己是全宇宙最迷人的美女。女主角因身材被受白眼，欠缺自信，以為若自己變得美麗，日常生活的待遇會因而截然不同。經過一連串誤會及奇特的遭遇後，她終想起小時候根本不介意別人對自己身材的...

2018-09-10