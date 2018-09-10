  • 2018年9月10日 星期一
  • 25º
  • 86%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 國際

反應熱烈煞停活動 紋食店Logo可贏百年免費薄餅

2018-09-10 列印
　　有報道指俄羅斯薄餅店Domino's上月三十一日起舉辦活動，在身上紋上該店「骰仔」圖樣logo，拍下照片上載社交網絡並標記，就可獲得有效期長達一百年的「薄餅證書」，一年最多可吃一百個免費薄餅。

　　結果短短五日已有數百人響應，薄餅店急忙發公告，原定十月完結的活動要提早腰斬。周一該公司發表文章，表示只有貼出照片的前三百五十人才能獲得證書，且刺青圖案的長度也有限制，還特別畫出「身體顯眼部位」示意圖，強調一定要刺在規定部位才算合格，即使規則更嚴格，限期到人數一樣很快爆滿。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd