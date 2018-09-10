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911被毀地鐵站重開

2018-09-10 列印
　　美國紐約曼克頓下城區的科特蘭街地鐵站，在二〇〇一年的「九一一」恐襲中被毀，關閉十七年後，終於在周六重開。當第一班車周六中午進入已重新命名為世貿中心科特蘭車站月台時，在場群眾都歡呼喝采。為了紀念車站重開，紐約大都會捷運局一眾官員出席剪綵儀式。科特蘭街站的重建工程斥資一億八千一百萬美元，是世貿中心遺址一帶的重建工程中壓軸的一項。

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