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巨型垃圾收集器　 清理太平洋垃圾帶　

2018-09-10 列印
　　美國加州和夏威夷之間有一個全球最大的垃圾帶，聚集人類多年來不斷丟棄到海洋中的垃圾，為了解決此生態浩劫，由荷蘭青年斯萊特（見圖）研發的巨型管狀垃圾收集器周六正式上場，以巨大的管子在海面上築起圍欄，透過海風、洋流、波浪驅動，將大大小小漂流垃圾一網打盡，再由相關團隊派船定期載運回陸地，進行資源回收再利用。巨大垃圾收集器周六從三藩市港口出發，朝着太平洋垃圾帶前進。

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