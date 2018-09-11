紐約州佳麗三奪美利堅小姐

中國電子商務集團阿里巴巴宣佈，董事局主席馬雲將於明年九月十日退任，由行政總裁張勇接任。馬雲表示，這是他深思熟慮、認真準備了十年的計劃，又指自己將回歸教育，「趁我還年輕，很多事想試試」。同時，馬雲的新卡片上載到阿里巴巴，當中刪掉了「董事局主席」，更加上了「馬雲老師」和「中國浙江杭州佬」。 阿里巴巴官網昨日刊登馬雲以「教師節快樂」為題，向客戶、員工和股東發出的公開信，他指，經董事會批准，一年後的今天，將不再擔任董事局主席，並由張勇接任，即日起會全面配合張勇，為過渡做好準備。 對於接任人張勇，馬雲表示，他自二○一五年擔任CEO以來，「展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續...

2018-09-11