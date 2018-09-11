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紐約州佳麗三奪美利堅小姐

2018-09-11 列印
　　美國選美盛事「美利堅小姐」（Miss America）周日在新澤西州大西洋城舉行，結果由紐約州佳麗富蘭克林（Nia Imani Franklin）艶壓群芳，登上后座。無獨有偶，由二○一三年至二○一五年，連續三屆都是由紐約州代表在這項選美中摘冠。富蘭克林多才多藝，對音樂極有天賦。她在台上表演歌劇《波希米亞人》（La boheme）一段樂曲而贏得全場掌聲。

  富蘭克林堪稱多才多藝，擅唱古曲樂曲，她在台上就表演歌劇《波希米亞人》一段樂曲，贏得全場掌聲。事實上，她由六歲便開始寫第一首歌，對音樂甚有天賦。她今次摘冠贏得五萬美元（三十九萬港元）獎學金。

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