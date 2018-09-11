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英飛天的士四年後投入服務

2018-09-11 列印
　　一家名叫Vertical Aerospace的公司已建造並試飛了英國首架垂直升降的電動飛天的士。Vertical Aerospace表示，這款飛天的士已經完成多次試飛，預計將於二○二二年開始提供載客服務。 該公司表示，未來會增加電動飛天的士的自動駕駛功能，客人可以預約的士到他們的目的地。

　　Vertical Aerospace是一家位於布里斯托爾的初創公司，設計的空中的士的機身外形似直升機，前部和後部配備有四個螺旋槳，可進行垂直起飛和著陸技術，能夠穩定安全行駛。由於來往特定的目的地，無需要機師來駕往機場。這款飛天的士暫時可以最高時速一百二十八公里飛行五分鐘，之前已進行了十二次試飛，預計將於二○二二年提供服務。

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