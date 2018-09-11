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邱吉爾後人 鑽石王老五小登科

2018-09-11 列印
　　曾被英國傳媒評選為鑽石王老五、二十六歲的布蘭福德（Blandford）候爵斯潘塞邱吉爾（George Spencer-Churchill）與三十一歲女友卡米拉（Camilla Thorp）的姊弟戀開花結果，周六在聖瑪麗莫德林教堂舉行盛大的婚禮。

  新郎斯潘塞邱吉爾是英國戰時首相邱吉爾的後人，他朝將繼承馬爾伯勒（Marlborough）公爵爵位，成為擁一百八十七間房的布倫海姆宮主人，未來身家將高達一億英鎊（約十點一億港元）。新娘子索普是一名室內設計師，十年前邂逅。

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