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摩爾多瓦總統杜登意外翻車輕傷

2018-09-11 列印
　　歐洲小國摩爾多瓦的總統杜登（Igor Dodon，小圖）遇上車禍，他的座駕星期日在首都基施紐市西北一條公路上行駛時，與一輛大卡車迎頭相撞。整個撞車過程被攝錄機拍下，上載到網上，見到杜登的座駕高速向前駛，隔離行車線有輛大卡車失控，撞向他座駕，衝力很猛。杜登座駕的左邊車身被撞，整架車翻側。警方一度封鎖車禍現場的路段，調查大卡車失事的原因，初步相信卡車司機違反交通規例。杜登受輕傷，被送到醫院治療後已無大礙。　

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