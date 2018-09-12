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爆白宮亂象新書大賣 特朗普斥是笑話

2018-09-12 列印
　　揭露「水門事件」的美國著名記者伍德沃德撰寫的新書《恐懼：特朗普在白宮》（Fear: Trump in the White House），周二正式出版。這本大爆白宮亂象的新書反應熱烈，出版社宣佈發行一百萬本。

　　美國總統特朗普再度發炮，在Twitter說：「伍德沃德的書是一個笑話——再一次對我攻擊，連珠炮發，但使用的是未經證實的匿名消息來源。許多人都走出來澄清他們被引述的說話，例如這本書所引述的，都是揑造的。民主黨人輸不起。我要寫一本講出真相的書。」而最新民調顯示，特朗普的民望進一步下跌。

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