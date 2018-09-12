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《油脂》女星三度患癌 服用大麻油紓緩疼痛

2018-09-12 列印
　　七十年代經典歌舞電影《油脂》女主角奧莉花紐頓莊，透露自己二十六年來第三度確診癌症，現正接受放射治療及服用大麻油紓緩疼痛。現年六十九歲的奧莉花接受澳洲媒體訪問時透露再度患癌，在脊椎底部有個腫瘤，醫生診斷為已轉移到脊椎的第四期乳癌，她將治療形容為使命：「我相信可以戰勝它，並以此為目標。」

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