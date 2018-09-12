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重建掘出雙耳瓶 米蘭劇院現古羅馬金幣

2018-09-12 列印
　　古代錢幣一直是收藏家的摯愛，近日，意大利米蘭北部一座廢置已久的劇院拆卸時，挖掘出數以百計，源自五世紀的羅馬帝國金幣，據報道估計價值達數百萬歐羅。

　　發現金幣的劇院位於米蘭科摩，該劇院於一八七○年落成，於一九九七年關閉，近日官方打算將劇院重建為豪宅。工人挖掘期間，在劇院地下室石甕中發現一個破裂的雙耳瓶，瓶中裝滿金幣。發現金幣後，當局暫停重建工作，以便進一步挖掘。

　　根據專家鑑定，證實這批金幣於公元五世紀的羅馬帝國末期鑄造，金幣的用途、來源有待研究。當地考古學家里納爾迪表示：「跟以往在意大利北部發現的不同，這次發現大量金幣，簡直難以置信，它基本上是一個完整的系列。」
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