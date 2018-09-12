重建掘出雙耳瓶 米蘭劇院現古羅馬金幣

美國白宮證實，總統特朗普收到北韓領導人金正恩一封「非常正面」信函，金正恩在信中要求與特朗普舉行第二次高峰會。白宮表示，樂於舉行這樣的會談，而且相關協調工作已在進行中，但現階段仍未就第二次「特金會」的細節作出最後決定。 特朗普在Twitter發出訊息，對金正恩擺出的最新姿態表示謝意，他說：「這是北韓發出的重大和非常正面的訊息。」被問到第二次「特金會」何時舉行，白宮新聞秘書桑德斯周一回應：「當我們有進一步詳情時，我們會讓大家知道。」據悉，其中一個可能性是本月底在紐約開幕的聯合國大會周年會議，兩人可順道進行雙邊會談。但白宮國家安全顧問博爾頓說，不預期金正恩會出席聯大會議。 桑德斯...

2018-09-12