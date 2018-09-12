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東京迪士尼萬聖節 「穿越幽靈世界」

2018-09-12 列印
　　東京迪士尼樂園開始舉行秋季特別活動——迪士尼萬聖節，為期五十一天。由幽靈當家，園區化身古怪的幽靈世界，「Boo！幽靈怪誕大遊行」敍述一段幽靈招攬新同伴的故事。至於迪士尼海洋今年秋天，再度以酷炫妖艷氛圍縈繞的萬聖節為活動主題，以壞角色為主軸，呈現陰森、詭譎氣氛的世界。在地中海港灣舉辦的壞蛋天地派對，迪士尼的各個角色換上萬聖節服飾演出，氣氛既神秘又熱鬧。
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