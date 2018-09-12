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美女主播哽咽報愛女濫藥死

2018-09-12 列印
　　近年美國死於濫藥的人數趨升，南達科他州蘇瀑市的一名電視台主播坎納基，周三哽咽報道二十一歲女兒艾蜜莉死於服用過量鴉片類藥物的新聞，引起關注。主播坎納基得知女兒艾蜜莉可能有濫藥的問題，原計劃讓她接受勒戒治療，但愛女未及開始療程已逝世。坎納基本月決定面對鏡頭，分享自身經歷，希望濫藥者決心接受治療，化解困擾美國的濫藥危機。

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