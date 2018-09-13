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紀念之光直射夜空 悼念九一一死難者

2018-09-13 列印
　　美國多處在「九一一襲擊」十七周年舉行悼念儀式，日落時分在九一一紀念中心附近，有兩束藍色光束直往曼克頓夜空，照亮整個紐約。用光束模擬消逝雙子塔的「紀念之光」（Tribute in Light)，用上八十八組藍色燈，向空中打出垂直光源，代表着在恐襲中消失的雙子大樓，在紐約人心中，屹立不倒。

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