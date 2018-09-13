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神奇八歲童可點亮LED燈泡

2018-09-13 列印
　　印度再有小童憑觸碰LED燈泡，令其發亮，在網上爆紅。這名八歲男童居於拉賈斯坦邦，只要燈泡底部的兩個電觸點接觸他手掌，燈泡就發光，令人嘖嘖稱奇！根據網上流傳的影片顯示，男童的父親把一個LED燈泡放在他手心，燈泡就會發亮。燈泡改由父親拿上手後，並不會自動發光。其家人指男童有此技能，影片並無弄虛作假。

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