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加幸運兒半年兩中彩贏2100萬

2018-09-13 列印
　　加拿大一名移民獲幸運之神眷顧，今年四月和上月兩度中彩票，贏得三百五十萬加元（約二千一百萬港元）彩金，令他喜不自勝。這名叫梅爾希格（Melhig）的二十八歲男子，來自非洲，現時居於溫尼辟，他希望利用這筆彩金返回學校讀書。他說：「我還年輕，需要時刻思考如何成長。」他今次希望利用這筆錢開創自己事業，或開設油站或洗車公司，然後返學校讀書。

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