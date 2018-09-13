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雙面諜中毒案兩俄疑犯尋獲

2018-09-13 列印
　　俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾及其女兒尤利亞今年三月在英國中神經毒劑案，英國當局早前宣佈通緝兩名涉案俄國男疑犯，已落案控告兩人企圖謀殺等罪名。俄羅斯總統普京昨日談及二人。

　　普京在海參崴舉行的俄羅斯經濟論壇上指，俄方已尋獲兩人，是該國公民，不是罪犯，無犯刑事罪行，並駁斥他們非為俄軍方工作。普京說：「我們已查出他們是甚麼人，知道他們是誰，找到了他們。」他呼籲兩人向傳媒公開澄清。

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