力量型球手 20歲捧大滿貫 ﻿大坂直美崛起﻿﻿女子網壇新時代﻿

美國網球公開賽曲終人散，但女單決賽充滿戲劇性，為賽事留下餘韻。日本球手大坂直美力壓網后「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）奪大滿貫冠軍，「大坂直美時代」正式揭開序幕。雖然「細威」與球證爭拗的風波持續，但球壇焦點慢慢轉到大坂直美身上。擁有一半日本血統的她，被喻為升級版「細威」，攀上職業生涯新高，為日本網球運動締造歷史，更令人期待她的未來表現。



大坂直美爆炸力驚人、發球極具威力和跑動靈活，曾被形容為升級版「細威」。直美在一五年轉為職業球手，今年三月在取得個人第一座WTA單打冠軍。今年美網決賽，直美與自己的偶像、同為力量型的「細威」正面交鋒，直落兩盤六比二及六比四贏得大滿貫，這也是她的職業生涯第二座冠軍。



有些人認為「細威」敗給球證，也有人認為這標誌着「大坂直美時代」的開始。美國春田大學體育博士、香港浸會大學體育學系鍾伯光教授認為，細威正面對狀態下滑的挑戰，相反大坂直美天份高、速度高及爆發力強，甚至比前中國網球手李娜更優勝，而且直美年僅二十歲，正正當頭起，未來五至六年或奪取更多大滿貫。這場勝利不僅是直美生涯的代表作，讓她登上了WTA國際排名第七位，亦都是亞洲球手衝擊世界前列的象徵。



亞洲球手往往被人認為在體格上較西方人落後，其實亞洲球手在網壇亦曾創下佳績。要數亞洲風雲球手，必然提起曾經雄霸網壇的張德培。他曾以十七歲零三個月之齡成為最年輕大滿貫得主，更被瑞典傳奇級球手史提芬‧艾特堡（Stefan Edberg）稱作最頑強的對手，至今他仍是公認的最佳華裔網球手。中國網后李娜也巾幗不讓鬚眉，她在一一年法國網球公開賽中，連續擊敗四位排名前十球員，包括前「網球一姐」舒拉寶娃（Maria Sharapova）及衞冕冠軍舒亞雲妮（Francesca Schiavone），最終成為亞洲首個大滿貫單打冠軍得主。



錦織圭續衝擊大滿貫



今屆美網亦非大坂直美獨領風騷，男子單打方面，同為日本球手的錦織圭也在男子單打殺入四強，雖不敵上次決賽宿敵、塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic），



但同樣創下歷史，繼上屆躋身決賽，成為首位連續兩屆晉級四強的日本球手。錦織圭的教練就是張培德，他距離青出於藍就只差一個大滿貫冠軍。熟悉網球的鍾伯光教授認為，錦織圭創造超凡成就，以亞洲人體格以言，可以算是平了張德培，美中不足只是尚未奪得大滿貫冠軍。



