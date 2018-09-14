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狂迷進住圓童話夢 可以吃的朱古力屋

2018-09-14 列印
　　在線預定住宿網站Booking.com與知名朱古力大師Jean-Luc Decluzeau合力於法國打造一間可以吃的「朱古力小屋」，開放給全球朱古力迷限時預訂，旅客可藉此難能可貴的機會，住進「朱古力小屋」一圓童話甜夢。

　　獨一無二的「朱古力小屋」位於法國塞夫爾陶瓷城的國家陶瓷博物館花園溫室中，能夠容納四人入住，由精於朱古力雕塑的大師Jean打造。全屋的牆身和屋頂，到壁爐、書櫃和屋外的池塘，全都是由約一點五噸朱古力製成。旅客除了能享受香濃美味的一晚外，還能體驗訂房網站和大師精心準備的朱古力迷你屋手作課程。

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