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南非石頭驚現 逾七萬年前繪圖

2018-09-14 列印
　　科學家宣佈，他們在南非發現了一塊細小的石頭碎片，上面有繪圖，估計已有七萬三千年歷史。相信這是至今已知道的歷史最久遠的人類繪圖。

　　科學家周三在《自然》雜誌發表報告，公佈這項新發現。他們在南非南岸著名的布隆伯斯洞窟內發現那塊石上的繪圖。一些人說，它看起來像一個「＃」號，可以說是人類第一幅抽象畫。報告稱，這項新發現是人類「現代認知能力的首要標記」。科學家推斷該名「古代藝術家」是利用赭色的工具，在石上刻圖。

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