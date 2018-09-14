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法擬2023年前推無人駕駛火車

2018-09-14 列印
　　法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」宣佈，計劃在二○二三年前推出載客和載貨的無人駕駛幹線列車原型，數年後將自駕列車納入定期班次服務。法國國家鐵路公司主席佩皮在聲明中表示：「有了自駕列車，所有火車便能以相同速度協調運行，鐵路系統會更順暢。」法鐵公司希望這個改變能讓更多火車在法國最忙碌的幹線上行駛，並減少耗能。

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