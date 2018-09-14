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已故藝術家遺作：紅色大字「BRAT」

2018-09-14 列印
　　美國威斯康辛州約翰遜維爾鎮一間香腸公司總部外面的空地上，本周架起一件藝術品，是四個鮮紅色英文字母「BRAT」，「BR」疊在「AT」上面，十分搶眼，據說是已故著名藝術家印第安納臨終前創作的最後一件作品。「BRAT」是「bratwurst」的縮寫，即臘腸的意思。印第安納最著名的作品，是「LOVE」（愛）四個鮮紅色英文字母，「LO」兩個字母疊在「VE」兩個字母上面。

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