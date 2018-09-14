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向特朗普車隊豎中指 女子遞表角逐公職

2018-09-14 列印
　　去年在路上踏單車時向美國總統特朗普的車隊豎中指、引起風波的女子布里斯克曼（Juli Briskman）宣佈，將會提交報名表，明年在維珍尼亞州北部盧頓縣阿爾岡基因選區，角逐監督委員會委員的公職。五十一歲的布里斯克曼在政府外判公司工作，舉中指照片在網上瘋傳後，上司要求她辭職，否則開除她，她入稟法院提告，成功討回離職賠償。

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