梵蒂岡教廷即時未對這份報告作出回應。梵蒂岡昨宣佈，教宗方濟各將傳召世界各地的資深主教於明年二月二十一至二十四日前往梵蒂岡開會，討論可以採取甚麼方法，保護小孩子免被侵犯。
教宗擬召資深主教 研打擊性侵兒童
梵蒂岡教廷即時未對這份報告作出回應。梵蒂岡昨宣佈，教宗方濟各將傳召世界各地的資深主教於明年二月二十一至二十四日前往梵蒂岡開會，討論可以採取甚麼方法，保護小孩子免被侵犯。
興德前校長被重案組拘捕
爆出「影子學生」及聘用有刑事案底者任職員的屯門興德學校，前校長陳章萍昨天被警方重案組探員在屯門拘捕，被控一項「行使虛假文書」罪，下周四在屯門裁判法院提堂。 消息稱，案件涉及校方前年聘請一名有刑事紀錄的...
2018-09-14
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女大生喊冤：沒出過國 無辜捲入劉強東性侵案
中國電商巨擘京東集團CEO劉強東，上月底在美國捲入性侵案件，日前有指是案件女主角的年輕女生照在網路上瘋傳。不過，該名黎姓女子駁斥稱，「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有」。 根據內地媒體報道，繼之前有傳案件女主角是一名二十五歲、姓蔣女子後，日前又有指是女主角的年輕女子相片被廣傳。該名黎姓女生對媒體表示，不知道為何自己的相片被廣傳捲入案件，她就讀四川一間大學三年級，主修新聞，網上轉載的照片，是先前與閨密出遊時拍的。她說：「目前能取得我照片的途徑只有微博」，並稱「我沒有出過國，更沒有去過美國，連護照都沒有，還是我媽媽告訴我。」才發現有如此大的誤會。 黎姓女子無奈地說，「...
2018-09-14
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力量型球手 20歲捧大滿貫 大坂直美崛起女子網壇新時代
美國網球公開賽曲終人散，但女單決賽充滿戲劇性，為賽事留下餘韻。日本球手大坂直美力壓網后「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）奪大滿貫冠軍，「大坂直美時代」正式揭開序幕。雖然「細威」與球...
2018-09-14
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山錦豐苑E座低層15室，面積436方呎，兩房間隔，望園景，以398萬元（居二市場價）沽出，呎價9128元，屬市價...
2018-09-14
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15年來最多 遠超市場預期 土央行大幅加息 里拉急彈
為了捍衛貨幣里拉，土耳其央行昨日將一周回購利率大幅上調，由17.75厘加至24厘，遠遠高於市場預期增加至21厘。這次加息幅度是土耳其總統埃爾多安上任15年以來最多。昨日宣佈議息前，埃爾多安曾抨擊土耳其...
2018-09-14
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留力歐聯 忍者龜停賽 PSG小「聖」格
歐聯分組賽下周中揭開戰幔，巴黎聖日耳門將於下周二C組作客硬撼利物浦。為免球員受傷，該隊今晚法甲主場對聖伊天勢留力，加上主將基利安麥巴比停賽，故兵力和往績都佔優仍難望大勝，讓球主客和讓兩球不妨冷敲三點九倍「和」。（Now639台周六凌晨2:45直播） 聖日耳門身處歐聯死亡C組，對手除利物浦外，還有拿玻里和貝爾格萊德紅星，每一分都影響出線機會。因此，他們今晚法甲對聖伊天很可能不求大捷只求穩袋三分，在確保勝利後讓陣中主力休息，之前四輪每戰最少入三球的情況難再出現。 法甲連續三輪有士哥入四球的射手麥巴比，上輪作客尼姆被沙雲尼亞侵犯後報復性推跌對方被逐離場，被判罰聯賽停賽三場...
2018-09-14
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寶島家鄉菜
西營盤高街的人氣台式小店「請坐」，早前因經營紛爭遽然停業，但皇天不負有心人，兩位台灣媽媽Tracy和Grace最近重新出發，在中環重開小店，改名「吃什麼」，繼續為港人炮製親切的寶島家鄉菜。 文：陳芍瑩...
2018-09-14
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考進階潛水牌 拍《3日2夜》 Fit爆陳婉衡心急飛峇里晒身材
28歲嘅「無線咪神」陳婉衡（Alycia）有副36E、23、34靚Body，經常喺社交網站狂貼火辣身材照，4吋「事業線」、長腿及心形美臀靚圖無限量任睇。下星期，咪神又會跳出香港，孖17年落選港姐胡美貽...
2018-09-14
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社論——不要讓百萬月餅變垃圾
每年中秋節過後，大量月餅被棄置，非常浪費。近年有志願團體呼籲市民捐贈月餅，送給基層家庭，各界響應，取得一定成績，但仍要加把勁，合力提高分享月餅的社會意識，真正做到普天同賀人月團圓。 環保團體綠色力量由二○○四年起，每年調查全港家庭丟棄月餅的數量，昨天發表去年調查結果，受訪者家庭平均食用七個月餅，並丟棄三分一個，推算全港去年共丟棄九十七萬個月餅，是這項調查十四年以來首次跌破一百萬個的大關，屬可喜現象，但一百萬個月餅送到堆填區，仍然是太浪費。 社會上不少有心人，不想食材被糟蹋，其中聖雅各福群會多年來呼籲市民把月餅捐出，獲得愈來愈多公司和團體支持，好像今年灣仔會展管理公司首次響應...
2018-09-14
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馬場浮世繪——周日賽事如取消擬12.29補賽
超強颱風「山竹」逐漸移近香港，天文台預測按照其現時途徑，香港的周日天氣將十分惡劣，會有頻密的狂風大雨，當日的沙田日賽會否受到影響，甚至須要取消，雖在現階段是言之尚早。惟按照馬會做法，他們會一直與天文台維持緊密聯繫，然後在適當時間作出決定，估計可能要待至周日早上才有定案。 雖然周日賽事是否可如期進行，暫要在稍後方知。但據悉馬會已計畫好，一旦周日賽事取消，將安排在十二月二十九日補賽。至於下周三並沒夜馬舉行，按理可立即補賽，而馬會亦確曾考慮下周一早上接受補賽報名，然後在下午排位，但補賽日子始終要向政府申請，審批需時，所以終擱置計畫。 馬場浮世繪
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