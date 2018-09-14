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教宗擬召資深主教　研打擊性侵兒童

2018-09-14 列印
　　德國天主教會委託吉森大學、海德堡大學和曼海姆大學聯合進行調查，在國內二十七個教區翻查三萬八千份文件，進行分析後揭露，在一九四六年至二〇一四年間，德國有超過三千六百名小童涉嫌被天主教神職人員侵犯。這是繼早前另一份報告揭露美國賓夕凡尼亞州天主教會性醜聞後，另一宗打擊教廷的醜聞。報告原定於本月二十五日才發表，但有部份內容外洩，被傳媒公開。

　　梵蒂岡教廷即時未對這份報告作出回應。梵蒂岡昨宣佈，教宗方濟各將傳召世界各地的資深主教於明年二月二十一至二十四日前往梵蒂岡開會，討論可以採取甚麼方法，保護小孩子免被侵犯。

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