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津國爆發霍亂　21死逾3000入院

2018-09-14 列印
　　津巴布韋首都哈拉雷爆發霍亂疫情，目前導致二十一人死亡，逾三千人受感染須入院接受治療，當局宣佈哈拉雷進入緊急狀態，警方暫時禁止公眾集會，以防疫情蔓延。霍亂疫情在九月初開始爆發，當局表示感染源頭是哈拉雷西南部一處高密度住宅區，因水管爆裂沒自來水，居民被迫飲地下水和井水，但水源已受霍亂弧菌污染，疫情迅速擴散。

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