  • 2018年9月14日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 山竹百里嘉高鐵秦嵐馬雲

日報新聞 > 國際

路透社記者被判囚 昂山：兩人可上訴

2018-09-14 列印
　　替路透社效力的兩名緬甸記者瓦隆和吳覺梭被控違反國家機密法，於本月初被重判入獄七年，引起國際關注，令人懷疑他們身陷囹圄與揭露緬甸政府軍屠殺羅興亞人有關。在政府內掌握實權的諾貝爾和平獎得主昂山素姬周四早上首度公開回應，強調案件與表達自由及該兩名記者的新聞工作無關，他們可以提出上訴。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd