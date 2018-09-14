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美加州南槍擊案 釀五死槍手自殺

2018-09-14 列印
　　據外媒報道，位於美國加州南部的貝克斯菲爾德市發生連續槍擊事件，一名槍手前後殺死五人，最終自殺。事發在當地時間周三，槍手先後在一個迪米勒大道附近的商業區及一處住宅開槍，目前包括槍手在內至少有六人死亡。警方已介入調查。

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