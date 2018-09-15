  • 2018年9月15日 星期六
  • 29º
  • 73%
熱門： 山竹高鐵e道朱經緯iPhone XS

日報新聞 > 國際

論文奪搞笑諾獎 受氣找公仔發洩

2018-09-15 列印
Previous Next

　　加拿大安大略省勞里埃大學商學院助理教授梁琳迪和同事數月前發表研究報告，指任何人若在公司內受氣及遇到不公，毋須動手揍老闆一頓，只需上網找一個虛擬公仔凌虐一番，盡情發洩，便可令情緒回復平靜，這篇論文為她贏得本年度的「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel）。所有獲獎者都要自費前往美國麻省哈佛大學校園出席頒獎禮。

  本年度其他得獎者還包括一位創出革命性新方法自我檢查結腸的日本醫生、一位發現人肉不含豐富營養的英國考古學講師、一隊發現高科技產品買家大多數不看說明書的澳洲團隊、還有一批西班牙大學研究人員，他們想出方法計算駕駛人士一邊駕車一邊大叫及鬧人所帶來的影響。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd