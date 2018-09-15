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兩韓聯絡辦事處開幕 南韓統一部長：開啟新篇章

2018-09-15 列印
■南北韓各派五十人到開城出席辦事處開幕儀式。美聯社
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　　南北韓聯絡辦事處周五在北韓開城工業園區內開始營運，南北韓各派五十人到開城出席辦事處開幕儀式。南韓統一部長趙明均表示，辦事處象徵南北韓和平，雙方秉承「板門店宣言」精神，在此開啟歷史新篇章。

　這個聯絡辦事處正式啟用，意味雙邊關係更形緊密。趙明均表示，從周五起，南北韓可以每年三百六五天、每天二十四小時，直接討論南北韓關係與半島和平繁榮等相關事宜。他在啟用儀式上說：「今天在這裏，歷史開啟了新的篇章。這處聯絡事務所是南北韓攜手創造和平的另一個象徵。」聯絡事務所啟用之後，文在寅將於下周二出訪平壤，進行三天訪問，這將是他今年第三場跟金正恩的峰會。

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