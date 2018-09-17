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全球首度 宣揚愛動物 倫敦時裝周棄皮草

2018-09-17 列印
　　倫敦時裝上周五拉開帷幕，今次最大特色是各參與品牌全面禁止使用皮草，成為全球首個棄用皮草的知名時裝周。這項為期五天的時裝界盛事，首次沒有展出含有動物毛皮的時裝。在場外，一群善待動物組織（PETA）的成員聞訊後慶祝，五名女成員扮成貓兒，高舉「沒有皮草貓步」的標語牌。英國時裝協會說，協會此前向參加倫敦時裝周的設計師發出問卷調查，詢問他們會否使用皮草。結果顯示，各設計師將不會使用動物皮草。協會表示，作為英國時尚界的代表，英國時裝協會支持設計師創造力的同時，鼓勵他們在挑選材料和供應鏈時做出道德的選擇。

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