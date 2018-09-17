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炸雞塊竟發現有雞心

2018-09-17 列印
　　澳洲墨爾本肯德基（KFC），21名男子Timothy買炸雞塊並享用其晚餐時，發現其中一件雞塊為未熟的雞心。分店經理退款賠償，而肯德基發言人亦為事件致歉，表示人手操作時偶爾出錯，未有按標準移除內臟。男子事後向傳媒表示，指自己是該分店的熟客，而過往雖然曾有未煮熟或少放餐品的情況，但該事件為第一次。他指，當時看到有一塊雞塊的油炸外皮已剝離，而內裏露出深色的東西，後來才發現是雞心。為此，男子在肯德基的facebook專頁上投訴，並上傳有關圖片，要求肯德基解釋是「幸運」還是常見情況，並且批評對煮食過程監控不足。
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