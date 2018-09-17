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美國新警報系統傳送測試訊息

2018-09-17 列印
　　美國政府將於二十日為一套新警報系統，向全美手機傳送測試訊息，此新系統的目的是警告大眾國家發生緊急事故。負責發送警訊的美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）早前發表聲明指，此訊息的標題為「總統警報」（Presidential Alert）。美國前總統奧巴馬於二○一六年簽署一項法律，要求FEMA建構一套系統，讓美國總統針對諸如天災和恐怖主義等議題，向手機發送訊息。美國總統特朗普近日來針對颶風弗洛倫斯，在個人推特帳號頻發推文，總共數十筆推文傳達安全提示。特朗普政府於本月七月宣佈的警報測試時機，也正值政治敏感時期，即舉行期中選舉的十一月六日。
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