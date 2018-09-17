  • 2018年9月17日 星期一
  • 29º
  • 79%
熱門： 山竹水浸停課杏花邨爆玻璃

日報新聞 > 國際

冰河時期動物木乃伊出土

2018-09-17 列印
　　加拿大「淘金之城」道森市上周四公開兩具極罕有的冰河時期哺乳動物木乃伊，分別是一隻幼狼和一隻幼馴鹿。兩具木乃伊在二○一六年被當地的礦工發現，之後交給古生物學家研究分析。木乃伊包含皮毛、皮膚和肌肉組織，極為罕見，其中幼狼木乃伊非常完整，可以認出頭部、尾巴、爪、皮膚和毛髮；幼馴鹿木乃伊則只有頭部、身軀和兩隻前肢。碳十四定年法確認兩具木乃伊有超過五萬年歷史，根據推斷，牠們可能和猛獁象等其他動物一同在乾燥的苔原景觀居住。科學家將進行DNA檢測，嘗試尋找與牠們有關係的物種，並檢查是否仍可找到腸道細菌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd