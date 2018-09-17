冰河時期動物木乃伊出土
停水停電 恍如孤島 「山竹」暴潮 攻陷杏花邨
去年遭颱風天鴿重創的港島東杏花邨，昨日受超強颱風山竹強襲，災情更嚴重，強風巨浪撲打杏花邨臨海多座樓宇，逾十米海浪及至低層住宅窗戶。澎湃湧浪沖散公共地方堆放的沙包，邨內大範圍水浸，水深及膝，兒童遊樂場變...
2018-09-17
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廣東全省中小學停課三天 「山竹」直撲發紅色警戒
超強颱風「山竹」，在昨天橫掃菲律賓北部、造成多人死傷之後，現正撲向中國南部地區，昨天中午之後就會在廣東珠海一帶登陸，號稱是中國今年來的最強颱風，廣東已在前晚發佈颱風最高紅色警戒，昨天深圳機場關閉停飛，珠海機場飛港班機全停、白雲機場停駛所有長途巴士，中小學停課三天。 綜合媒體報道，山竹颱風可能是中國今年以來登陸的最強颱風，瓊州海峽海運全停、包括深圳、廣州、中山、江門等廣東沿海多市全部「停工、停業、停產、停運」，以避風災，陽江市則停工、旅遊景點關閉。 另外，深圳機場昨天至今天上午八時關閉、暫停所有航班起降，珠海機場今所有進出香港航班全部取消，廣州白雲機場空港快線已從昨天傍晚起停...
2018-09-17
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全球首度 宣揚愛動物 倫敦時裝周棄皮草
倫敦時裝上周五拉開帷幕，今次最大特色是各參與品牌全面禁止使用皮草，成為全球首個棄用皮草的知名時裝周。這項為期五天的時裝界盛事，首次沒有展出含有動物毛皮的時裝。在場外，一群善待動物組織（PETA）的成員聞訊後慶祝，五名女成員扮成貓兒，高舉「沒有皮草貓步」的標語牌。英國時裝協會說，協會此前向參加倫敦時裝周的設計師發出問卷調查，詢問他們會否使用皮草。結果顯示，各設計師將不會使用動物皮草。協會表示，作為英國時尚界的代表，英國時裝協會支持設計師創造力的同時，鼓勵他們在挑選材料和供應鏈時做出道德的選擇。
2018-09-17
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PARK YOHO 入場價451.3萬
元朗新盤PARK YOHO Napoli公佈首批144伙價單，包括開放式至三房戶，折實平均呎價15211元，發展商提供最高16%折扣，451.3萬入場，另亦設十成按揭大吸換樓客。 新地副董事總經理雷霆...
2018-09-15
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慨歎傳統價值受衝擊 陳德霖：金融危機難判斷
過去數十年，每隔十年便爆發一次金融危機。不過，金管局總裁陳德霖並不相信這是必然的定律，又指現難預知下一波金融危機的震源來自何方，但認為有些宏觀指標值得關注，包括收入分配不均及財富過度集中，其中港人就因...
2018-09-17
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苦命借將重生 聖鬥士獻「禮」
在利物浦經歷了令人失望的三季後，今夏外借到修咸頓的鋒將丹尼艾格斯涅槃重生。此子於今晚英超獨腳戲主場鬥白禮頓，勢繼續用士哥騷哥利，捧主勝。 （Now621台周二凌晨3:00直播） 丹尼艾格斯在一五年可謂一嘗天堂跌落地獄的滋味，事關此子憑效力般尼時的出色表現，換來加盟豪門利物浦的機會，更在十月首嘗英格蘭國腳的滋味，但一切只是噩夢的開始，他的十字韌帶其後受重創，最終紅軍的三季歲月只曾於英超上陣十四次。不過，他仍受到紅軍上下愛戴，領隊高普祝願他有好前程。 紅軍激勵 發憤圖強 利物浦翼鋒穆罕默德沙拿為了激勵艾格斯，還與他較量今季英超入球數。受到這位好友激發，難怪艾格斯在開季...
2018-09-17
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高速電子接環 EOS R全片幅無反
繼Nikon發佈Z系列全片幅無反相機後，另一相機巨頭Canon隨即還以顏色，同樣帶來全新開發的全片幅無反新作EOS R，機身輕巧之餘，首度採用的RF接環系統配備12個電子接點，實現機身與鏡頭之間高速、...
2018-09-17
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鄧鉅明陪太太享二人世界 諸葛紫岐做足措施抗「山竹」
超強颱風「山竹」昨日襲港，諸葛紫岐和老公薛嘉麟前晚出席晚宴時，薛嘉麟慶幸爺爺的喪禮能在當日完成，避過颱風影響；不過太太諸葛紫岐透露，家中菲傭因老家被颱風吹襲而與家人失聯，稍後會讓家傭返鄉尋親。本報記者...
2018-09-17
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社論——同理心應對風災後遺症
被喻為史上最強颱風「山竹」，昨天吹襲香港，市面受到大小不同破壞。今天風已過，但受損的設施需時修復，公共交通服務未必全面恢復。由於善後需時，各界必須有同理心，資方應與勞方多溝通，必要時安排彈性上班，一同應對風災的後遺症。 昨天狂風暴雨，市民經歷驚心動魄的一天，幸而政府各個部門早作準備，市民亦紛紛在家居窗戶貼上膠紙，全城出現「米字」海奇觀，顯示大家都不敢掉以輕心。雖然市面不少設施受到破壞，但沒有造成重大的財物和人命損失，反映社會防風工作奏效。 由於不少樹木和棚架倒下，阻塞路面，街上佈滿雜物，風後的市面頗為混亂，市民即使想上班，也未必順利。另外，教育局昨天宣佈，今天所有學校停課，...
2018-09-17
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伊時論事——颱風天 你快樂嗎
颱風襲港，不時聽到「李氏力場」，意指熱帶氣旋對香港採「過門不入」的路徑，令這片福地免受風災之苦。遇上天文台發出黑色暴雨警告，或是熱帶氣旋信號時，只要當日為賽馬日，在賽前天公都會造美，讓賽事得以順利進行。因此不少人都聯想到香港賽馬會是全港最大的非牟利慈善機構，所以「種善因、得善果」。 學生和上班一族或會感到失望，因為打風不成，未能賺到額外的假期，但其實每有颱風吹襲，除了居住在簡陋房屋的人會整夜提心吊膽、徹夜難眠、新界低窪地區出現水浸、毛小孩無瓦遮頭、露宿者飽受風吹雨打、記者要在風雨中實地採訪外，颱風也少不免為社會帶來經濟上的損失。 也許打風不成大家失去額外的假期，但因風雨關係...
2018-09-17
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