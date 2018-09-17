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三星下月推新機 傳搭載四鏡頭

2018-09-17 列印
　　繼美國蘋果公司推出新款iPhone後，南韓手機龍頭三星也不甘示弱，周五發出十月十一日活動的請柬，邀請各界見證Galaxy系列新手機發表。外界猜測，三星屆時將推出一款搭載四鏡頭的新手機。

  三星邀請函透露的訊息不多，僅提到「四倍樂趣」（4xfun），外界猜測這意味三星將發表新一代搭載四鏡頭的手機，還可能推出摺疊式新機。

　　鑒於智能手機市場需求疲弱，三星及其他手機製造商正絞盡腦汁，研擬可刺激市場動能的策略。

  而市場研究分析機構國際數據資訊（IDC）估計，今年全球智能手機出貨量將下滑百分之零點七，減至十四億五千萬部。不過未來在5G新機帶動下，出貨量有望反彈。

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