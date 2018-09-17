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防科網公司追蹤搜尋數據 Safari等加強用戶私隱

2018-09-17 列印
　　由蘋果公司開發的瀏覽器Safari，以及Mozilla公司的Firefox均引入新技術和功能，令科網公司無法利用用戶上網時自動儲存在電腦內的cookies數據和資料，追蹤用戶在網上搜尋過甚麼內容和看過甚麼東西。有一些科網公司已經研發出技術，即使用戶企圖刪除他們電腦內cookies紀錄，它們也可以照樣追蹤。不過，提供私隱保障服務的公司Anonymizer創辦人科特雷爾表示，蘋果公司協助用戶應付這個問題，表現得十分積極。iPhone和iPad用戶由周二起可以下載蘋果公司上網瀏覽器Safari更新程式，而Mac電腦用戶也可於一周後下載，便可使用新功能，提升保護私隱的新規格。

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