﻿美風災最少18死五人乘亂搶掠被捕

颶風「弗洛倫斯」吹襲美國北卡羅來納州和其他東岸地區，周日帶來更多暴雨，河水水位持續高漲，水浸恐進一步惡化。重災區威爾明頓鎮仍與外界隔絕，數以萬計房屋受損，罹難人數升至最少十八人。該個小鎮發生搶掠事件，警方拘捕了五人。



「弗洛倫斯」繼續向西移動進入內陸，環流覆蓋的範圍仍廣闊。雷達偵測到美國東南部六個州份繼續受到影響，水浸情況已蔓延至維珍尼亞州南部和西維珍尼亞州。



周日，北卡州有一間流動房屋被一棵大樹塌下，南卡州也有三人在交通意外中喪生，令死亡人數上升至最少十八人。由於道路被切斷，有十二萬人口的威爾明頓鎮與外界完全隔絕。



市內一間Family Dollar商店上周六發生搶掠事件，警方拘捕了最少五人。當地電視台播出的片段顯示，有數十人從那間商店拿取東西離開，返回附近一個叫Houston Moore的社區。