民主黨議員即時要求參議院司法委員會延遲就卡瓦諾的提名進行表決。卡瓦諾透過白宮回應：「我明確及毫不含糊地否認這項指控，沒做過這種事。」
美候選大法官被指性侵女子
民主黨議員即時要求參議院司法委員會延遲就卡瓦諾的提名進行表決。卡瓦諾透過白宮回應：「我明確及毫不含糊地否認這項指控，沒做過這種事。」
風災後交通大混亂 打工仔嬲爆 返工受難日
超強颱風山竹濫殺大小樹木，殘樹遍全港，大小道路被堵，部份巴士和港鐵路線昨早被逼暫停，大批市民心急趕上班，逼滿多個港鐵站，大圍及上水站成為重災區，萬頭鑽動，有人等了超過兩小時仍無法登車，罵聲四起，有乘客...
2018-09-18
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美對華加徵關稅 中方或拒談判
早前美媒報道，美國總統特朗普最快於周一正式宣佈向總值二千億美元的中國進口商品加徵一成關稅。該報章周一的報道又指，中方可能會因此而拒絕美方提出的貿易談判。 美媒《華爾街日報》周一引述消息報道，中方正考慮與美方的談判進程，若特朗普政府落實向價值二千億美元（約一點五萬億港元）的中國貨品加徵關稅，稅率約百分之十。中方可能會拒絕與美方舉行貿易談判。報道指出，中方多次表示不會在受威脅的情況下進行談判。報道又指，有中方官員建議對美方還擊，限制銷售關鍵材料、零件和設備予美國製造商，以威脅美國的供應鏈。有報道指限制可能適用於在中國組裝的蘋果公司的iPhone手機。 美國財長努欽已邀請中國國務...
2018-09-18
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美風災最少18死五人乘亂搶掠被捕
颶風「弗洛倫斯」吹襲美國北卡羅來納州和其他東岸地區，周日帶來更多暴雨，河水水位持續高漲，水浸恐進一步惡化。重災區威爾明頓鎮仍與外界隔絕，數以萬計房屋受損，罹難人數升至最少十八人。該個小鎮發生搶掠事件，警方拘捕了五人。 「弗洛倫斯」繼續向西移動進入內陸，環流覆蓋的範圍仍廣闊。雷達偵測到美國東南部六個州份繼續受到影響，水浸情況已蔓延至維珍尼亞州南部和西維珍尼亞州。 周日，北卡州有一間流動房屋被一棵大樹塌下，南卡州也有三人在交通意外中喪生，令死亡人數上升至最少十八人。由於道路被切斷，有十二萬人口的威爾明頓鎮與外界完全隔絕。 市內一間Family Dollar商店上周六發生...
2018-09-18
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房間設偌大窗 GRAND AUSTIN柔麗雅廳洋溢溫馨
西南九龍屋苑GRAND AUSTIN，鄰近港鐵柯士甸站，項目於2014年入伙，提供單位的間隔多元，今次介紹該屋苑的放盤，實用面積近900方呎，3房1套間隔，廳房四正實用，向東，皆外望佐敦一帶市景。 ...
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美股全線向下 三大指數齊跌 貿戰生變 談判或破裂
美國財政部長勞欽邀請中國副總理劉鶴下周重開貿易談判之際，早前美媒報道，美國總統特朗普最快於周一正式宣佈向總值2000億美元的中國進口商品加徵一成關稅。該報章周一的報道又指，中方可能會因此而拒絕美方提出...
2018-09-18
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歐聯開鑼 過關攻略
新球季歐聯今晚開戰，今屆最大改動是四大聯賽各有四隊直入分組賽，令賽事質素提升。本季歐聯更分兩個時間開賽，頭輪深夜十二時五十五分、尾輪三點上演，方便球迷欣賞不同時段的激戰，投注過關亦更有玩味，大家就由今明兩晚開始歐聯狂熱！
2018-09-18
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香港迪士尼 趣遊怪誕城
南瓜王阿Jack又回來了！香港迪士尼樂園即日起至10月31日（三）舉行《Disney Halloween Time》萬聖節活動，適逢Tim Burton創作的經典樂園動畫《怪誕城之夜》誕生二十五周年，...
2018-09-18
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視后大熱 女神轉Look 索腿李佳芯 變暴力「10巴師奶」
近兩年成功攀上新紮花旦之位嘅李佳芯（Ali）獲公司力捧，除咗憑《踩過界》首次奪得「星和視后」外，早前亦憑《BB來了》中嘅貼地新手媽媽「唐恬兒」一角，人氣勁升，成為今年視后大熱門！近日，Ali再度挑戰演...
2018-09-18
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社論——打工仔之苦，誰能體諒？
「山竹」襲港，政府積極防風，香港安然度過，怎知善後失當，前功盡毀。事緣大量樹幹橫卧路面，交通受阻。不少市民周日晚上已預見翌日上班難，不少人在網上質疑，為何政府不呼籲僱主讓員工彈性上班，甚至放假一天；結果政府未能掌握民情，昨天大批打工仔困在上水、大圍等港鐵站內，等了又等，無法登車，民怨爆發。 特首林鄭月娥回應傳媒提問時，呼籲僱主體恤僱員，以靈活方法處理上班安排，說得有理，但不合民情，未有顧及打工仔的感受，因為多數勞資雙方未有就風災後上班安排達成共識，政府亦無指引，不似八號風球和黑雨警號，大多數公司都會按法例容許員工不上班。 「山竹」的教訓是，風災後如何恢復社會運作，不能輕視。...
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馬場浮世繪——山竹肆虐昨晨課取消
颱風「山竹」襲港，大肆破壞，沙田馬場內亦有多處塌樹，因移除所有樹枝和垃圾需時，更防礙到工作人員上班兼構成危險，所以早於周日晚上，兩地馬房營運及馬主服務主管鄭奇龍已通知所有練馬師，昨日晨課取消，所有操練...
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