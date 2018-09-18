﻿美候選大法官被指性侵女子

獲美國總統特朗普提名出任最高法院大法官的卡瓦諾，早前被揭於數十年前高中時代性侵犯一名女子。傳聞中的女子星期日現身，該名女子名克里斯蒂‧布拉西‧福特，她首次接受《華盛頓時報》訪問，憶述她唸高中時，在馬里蘭州參加年輕人派對，喝醉了的卡瓦諾強行把她壓在牀上，上下其手。她試圖大叫，但卡瓦諾掩着她的嘴。福特說：「我當時在想，他會錯手殺掉我。他企圖襲擊我，要脫去我的衣服。」



民主黨議員即時要求參議院司法委員會延遲就卡瓦諾的提名進行表決。卡瓦諾透過白宮回應：「我明確及毫不含糊地否認這項指控，沒做過這種事。」