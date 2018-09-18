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雲端運算先驅15億收購 《時代》雜誌易手

2018-09-18 列印
        美國《時代》雜誌母公司Meredith集團星期日宣佈，把該雜誌轉售給加州企業運算公司Salesforce共同創辦人、雲端運算科技先驅貝尼奧夫和他的妻子，作價一億九千萬美元（約十四億八千九百萬港元）現金。

　　據悉，今次是貝尼奧夫夫婦動用私人資金收購《時代》雜誌，兩夫婦今後不會直接參與該時事雜誌的日常運作和編採事務。聲明指出，《時代》雜誌未來的編輯方針，仍會由現時的管理團隊決定。Meredith集團行政總裁哈蒂說：「我們很高興找到充滿熱忱的買家貝尼奧夫夫婦，願意收購《時代》品牌。過去九十年，每逢發生影響我們全球對話的大事件和出現震撼性的新聞，《時代》都走在最前線。」



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