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藝術家製肖像 悼念賭城槍擊死者

2018-09-18 列印
　　來自全球的藝術家為去年賭城拉斯維加斯槍擊案的五十八名死者製作肖像，周一起在賭城展出，下月會交給死者的家人留念。其中一名藝術家阿布拉莫（見圖）說，她曾參與二○一六年佛羅里達州夜店槍擊案四十九名死者的造像工作，因此她今次特地發起同類計劃。有關肖像周一起在克拉克縣政府中心展出，直至十月四日。

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