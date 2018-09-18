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南非首位黑人女飛行員創航空紀錄

2018-09-18 列印
　　航空一群女性機組人員上月底自約翰內斯堡飛到巴西聖保羅，這項十一小時的全女性機組員航班，創下南非航空紀錄，也是南非航空史上極具歷史意義的航班之一。

  擔任這個航班的副機長是三十八歲的南非首位黑人女性飛行員馬哈帕，她開心地說：「人們總說不能和女人一起工作，但是老實說，這趟飛行是我成為飛行員後最順暢的一次。」

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