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特朗普勒令FBI「通俄門」文件解密

2018-09-19 列印
　　美國總統特朗普周一下令司法部和國家情報總監，立即把一批有關聯邦調查局早前調查「通俄門」醜聞的文件解密，當中包括調查人員向法庭提交進行秘密監視行動的申請文件、以及聯邦調查局前局長科米收發的文字訊息。

　　特朗普是應國會內一些政治盟友的要求，採取該項行動，希望藉此揭露聯邦調查局和司法部在「通俄門」的調查工作上的不公正及偏頗。最新一批解密文件，包括聯調局人員向法庭申請秘密監視特朗普前競選顧問佩奇時，所提交的二十多頁文件。另外還有科米、司法部和聯調局另外數名高層人員所收發的文字短訊的內容。

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