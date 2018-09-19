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三日吸金320 萬港元 法國愛麗舍宮網售紀念品

2018-09-19 列印
　　建於一八四八年的法國愛麗舍宮近日開始在官網發售官方紀念品，當中包括印有總統馬克龍肖像的紀念杯、海報及明信片；印着「愛麗舍宮」燙金字樣的筆記本；紅藍白三色錶帶的手錶；紀念T恤以及巴黎知名金工坊設計的手環等。銷售反應熱烈，過去三天已售出總值三十五萬歐羅（約三百二十萬港元）的紀念品。

  官員指，自從上周五開始販賣以來，共有七千三百二十件商品售出；當中的總統明信片售價為兩歐羅（十八港元），而知名甜點品牌的馬卡龍，一盒七顆，共三種口味，每盒則售十九點五歐羅（約一百七十八港元）。所有紀念品強調法國製造，目的是籌募翻修愛麗舍工程資金。

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