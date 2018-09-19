日富豪前澤友作 將成首位繞月飛行旅客

南韓總統文在寅和夫人金正淑周二早上抵達平壤，展開三天訪問。北韓領導人金正恩和夫人李雪主及其他高官到機場迎接。文、金二人擁抱及展露笑容。會議結束，文在寅感謝金正恩開創新時代的果斷決定，金正恩則表示相信朝美對話會有更大進展。 北韓政府安排了盛大的歡迎儀式，亦有數以百計的民眾齊集停機坪等候文在寅下機。之後文、金二人一同乘坐開篷車往市區，有報道指巡遊獲沿途十萬平壤市民夾道歡迎。文在寅和金正恩下午舉行首輪會談，歷時兩小時。據報今日，兩人會進行第二輪會談，預料在會後發表聯合聲明，或簽署化解邊界緊張及避免爆發武裝衝突的軍事協議。 據報道，金正恩昨日在會談上感謝文在寅促成六月的「特金會」，...

2018-09-19