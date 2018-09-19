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日富豪前澤友作 將成首位繞月飛行旅客

2018-09-19 列印
　　美國富豪馬斯克領導的太空探索公司SpaceX周一宣佈，日本時尚網購平台Zozotown創辦人兼行政總裁前澤友作，將成為全球首位乘坐該公司火箭和太空船進行繞月飛行的太空遊客。前澤友作預料最快於二○二三年出發，行程將會是四至五天，屆時將計劃邀請六至八名藝術家同行。四十二歲的前澤友作也在網上發佈訊息說：「我選擇前往月球。我自小便喜愛月亮，這是我的畢生夢想。」

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