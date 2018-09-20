﻿前編劇出櫃引發熱議 《芝麻街》強調角色沒有性傾向

美國知名兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）播出近五十年，該節目的前編劇證實室友兼好友伯特（Bert）和厄尼（Ernie）是同志情侶，引發討論。從一九八四年至一九九九年擔任該節目編劇的薩爾茲曼近日接受訪問，已出櫃的他稱一直把Bert和Ernie的關係視為自己跟同志伴侶的象徵，以這角度出發描繪他們，似解答了多年來的謎團。



不過芝麻街工作室即發表聲明，指Bert和Ernie是最好的朋友，「這兩個角色旨在教導學前兒童，人們可以跟與自己不同的人成為好朋友」，他們雖被定義為「男性」，跟芝麻街其他角色一樣，擁有人類的個性與特徵，但他們始終是布偶，「並沒有性傾向」。