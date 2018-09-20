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艷星出書爆料 嘲特朗普性器官似磨菇人

2018-09-20 列印
　　自稱與特朗普有過一夜情的豔星克利福德（Stephanie Clifford）即將出書，據英國媒體報道，她將在書中記錄十多年前與特朗普的性經驗，或許是她遇過「最乏善可陳的一次」。報道指克利福德的新書《全面披露》（Full Disclosure）中巨細無遺描述特朗普的生殖器官，並比喻為電玩《孖寶兄弟》中磨菇人角色奇諾比奧。新書下月二日出版，在美國中期選舉前一個月。

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