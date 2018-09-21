追求興趣不吝千金 ﻿日富豪搶搭火箭繞月 ﻿﻿「愈是花錢，錢就愈多」﻿

二○一八年九月十七日，太空探索公司SpaceX宣佈日本人前澤友作已付訂金，將成為第一位乘坐大獵鷹號火箭繞月飛行的太空旅客；前澤友作同時發佈自己的「Dear Moon」計劃，將邀請六至八位自己喜歡的全球頂尖藝術家同行。太空旅行有一定危險性，「船票」昂貴，非一般人能夠承擔。不少人好奇這位日本人的動機，不禁問：「他究竟是甚麼人？」



前澤友作今年四十二歲，原是一個熱愛搖滾樂的鼓手，他在一九九八年創立「Start Today」公司，又在二○○四年覷準機會，成立日本大型時尚網購平台「Zozotown」，躍身成為億萬富翁。據美國商業雜誌《福布斯》今年九月資料，估計其資產淨值有約二十九億美元（約二百三十五億港元）。



前澤除了是一個優秀企業家，亦是一個好老闆。他曾經在一間日本公司工作，對日本企業中員工互相競爭的文化深感厭惡。成立公司後，提倡員工為自己奮鬥，而非與同事競爭。在加班問題嚴重的日本社會，他規定旗下員工每天只工作六小時，由上午九時至下午三時，員工下班後可以有大半天做自己想做的事，他解釋：「我只做自己喜歡的事，也希望員工可以享受自己的人生。」



成立網購平台致富



身擁巨額財富，但他「洗腳唔抹腳」，經常斥天價購買藝術品，包括畢卡索（Pablo Picasso）、紐曼（Bruce Nauman）等。前澤曾對媒體稱，自己賺錢哲學是「愈是花錢，錢就愈多。」他從小沒儲蓄習慣，認為把今天的錢用光，是對明天的自己投資。他不會漫無目的地揮霍，買東西有一個原則——要符合自己興趣，買了令自己和別人開心。



從他的性格分析，不難理解他為何包下一整部大獵鷹號火箭作繞月飛行。目前他沒有披露付了多少訂金，但在發佈會上有傳媒問他是否相等於整個計劃開支的百分之五，其答覆是「I'm happy with just 5%」，估算達二億五千萬美元以上（約二十億港元）。他希望同行藝術家可在旅程中注入靈感，創作藝術品，將喜悅帶給他人。



以為前澤友作是第一個上太空的日本人？錯了！日本史上有十二位太空人，金井宣茂是最近的一位太空人，他上年十二月搭乘俄羅斯的聯盟號太空船，前往國際太空站。



日太空探索貢獻大



日本航天科技成就驕人，截至二○一○年，日本成功研發K、L、M、J、N、H等六個系列十二種運載火箭。在美國與中國了花費數十億美元希望將首位人類送上火星時，日本卻積極探檢水星和金星。日本太空總署JAXA表示：「不在乎誰是第一個上火星的國家，日本只專注小型實驗，以及對日常生活有幫助的工具。」JAXA與一間生物製藥公司PeptiDream合作，在空間站的零重力環境打造肽。PeptiDream的執行長Kiichi Kubota指，回到地球後，這些高質量的晶體能帶來更好的試驗療效，有望在未來治療癌症。



