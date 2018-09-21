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特朗普派熱狗擁抱災民 「廢話」惹網民討論

2018-09-21 列印
　　美國總統特朗普周三前往早前被颶風「弗洛倫斯」蹂躪的南、北卡羅來納州災場視察，與災民見面、擁抱及送上安慰的說話，又協助派發熱狗、薯條等午餐。期間他遇上一家人，有一艘不屬於他們的遊艇擱在住所外，特朗普開玩笑說：「最低限度你們得到了一艘好艇。法例是怎樣的？或許這艘艇現在屬於他們。」另外，一段特朗普讚揚救災人員的片段當中，他說「從水的角度而言，是我們見過最濕一次」（one of the wettest we have seen from the standpoint of water）」，被網民指是廢話，引發討論。

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