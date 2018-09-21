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安倍連任自民黨總裁 有望成任期最長首相

2018-09-21 列印
　日本執政自民黨昨日舉行總裁選舉，現任首相安倍晉三獲得五百五十三票支持，成功連任黨總裁。在內閣制政體中，當選總裁的人將成為下一屆日本首相。若他任職至明年十一月，將會打破百年紀錄，成為日本歷來任期最長的首相。安倍黨魁的任期為三年，到二○二一年九月為止。有日本傳媒指出，目前擔任首相的安倍可能在下月初舉行內閣改組。
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