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印度廉航機艙氣壓急降 30乘客耳鼻流血急折返

2018-09-21 列印
　　印度廉航捷特航空（Jet Airways）昨早一班原定由孟買飛往齋浦爾的內陸客機，在起飛不久後，疑因機組人員忘記啟動機艙的增壓系統，致艙內壓力異常，出現急降。機上氧氣罩紛紛脫落，機上近三十名乘客出現耳鼻流血徵狀，部份人更頭痛。飛機約四十五分鐘後安全折返。受影響的乘客獲安排治療，航空公司另安排航機接載其他旅客。

　　航空公司致歉，並要求涉事機組人員暫停職務受查。有乘客拍下機艙情況，見有乘客要使用氧氣罩呼吸。

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