航空公司致歉，並要求涉事機組人員暫停職務受查。有乘客拍下機艙情況，見有乘客要使用氧氣罩呼吸。
印度廉航機艙氣壓急降 30乘客耳鼻流血急折返
航空公司致歉，並要求涉事機組人員暫停職務受查。有乘客拍下機艙情況，見有乘客要使用氧氣罩呼吸。
污水管斷裂 五泳灘陷生態災難
山竹襲港期間，引發風暴潮，破壞陸續浮現。渠務署發現西貢污水處理廠管及二級處理設施受損，現在只能把污水消毒，便排放入海。而港島南三條污水壓力喉管斷裂，溢出污水，流向附近海灘。環團憂慮污水圍繞海岸，將爆發...
2018-09-21
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罰200元購車票受限制 高鐵霸位女拒不還座
繼高鐵「霸位男」事件，近日再出現「霸位女」！一名女乘客上車後霸佔他人座位，拒不還座，片段廣傳引起社會關注。有消息指該女乘客最終被處以罰款二百元人民幣，並在一百八十日內被限制購票乘坐火車。 周三上午一班由永州到深圳北的高鐵上，一名女乘客未有按車票所示的走廊旁位置就座，反而坐靠窗位，乘務員多次向女乘客解釋其位置不對，但女乘客堅持不讓出靠窗位置，更反覆強調「票上沒寫是過道座位，座位上也沒貼」、「我買了票，這不是寫着我的名字嗎」，表示自己有買票，亦有按車票上所示就座。 乘務員問女乘客「這不是不講道理嗎」，女乘客大聲回應「我不講道理還是你不講道理」。乘務員多番要求女子出示身份證，但被...
2018-09-21
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追求興趣不吝千金 日富豪搶搭火箭繞月 「愈是花錢，錢就愈多」
二○一八年九月十七日，太空探索公司SpaceX宣佈日本人前澤友作已付訂金，將成為第一位乘坐大獵鷹號火箭繞月飛行的太空旅客；前澤友作同時發佈自己的「Dear Moon」計劃，將邀請六至八位自己喜歡的全球...
2018-09-21
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理方啟祥指，西環泓都2座低層D室，面積482方呎，兩房間隔，以955萬易手，呎價19813元，買家為同區用家，購入作自住。原業主於12年以648萬...
2018-09-21
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科技股續揚 蘋果升逾1% 貿戰憂慮降溫 杜指漲251點
市場逐步消化貿易戰的憂慮，加上受兩隻科網股巨企——蘋果和亞馬遜的股價帶動，周四美股早段高開，杜瓊斯工業平均指數創一月以來的新高，美市早段曾漲逾200點，見26611點。標指亦創新高，曾升17.29點 ...
2018-09-21
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舊將領升班馬起飛 逆襲史特加
升班馬杜塞爾多夫在上輪德甲開齋，拿下球會近五年多來首場德甲勝仗。該隊乘勇勢今晚聯賽作客正陷低潮的史特加，有右閘真恩森馬為首的三名史特加舊將倒戈，知己知彼下有望領軍擊敗舊東家取得連捷，客勝放心去馬。 （Now671台、Fox+周六凌晨2:30直播） 杜塞爾多夫等待了二千○三十七天，終在上一輪主場2:1力挫賀芬咸，取得自一三年二月十六日主場1:0擊敗格雷特霍夫後首場德甲勝仗。這支升班馬首三輪錄勝、和、負各一的不俗成績，賽前位居聯賽第九。上仗交出一次助攻的右閘真恩森馬上季由史特加外借到杜塞爾多夫並於今季正式加盟，與倒戈的防守中場馬菲亞斯森馬文和中堅卡明斯基，成為杜塞爾多夫...
2018-09-21
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真空攪拌抗氧化
學生哥歎杯鮮果汁才上學，學習特別醒神！新一代高速真空抗氧化攪拌機，備有StayFresh真空抗氧化技術，蔬果汁於攪拌後八小時仍然保持新鮮，不怕營養流失。 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：2619 96...
2018-09-21
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進軍荷里活有佳績 中秋陪男友賞月 李冰冰談「雪卵」：要做好各種準備！
李冰冰去年認戀男友許文楠，早前在內地一節目更表示會「雪卵」，她前晚在港出席一晚宴時指這是私事，不欲多談，又否認想生BB，只是為人生做好各種準備；中秋節亦會和男友一起人月兩團圓。 李冰冰、陳瀅、雨僑、何...
2018-09-21
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社論——海垃圾反攻人類啟示錄
山竹吹襲本港，沿海地區狂風巨浪衝擊，大量海洋垃圾被捲上陸地，引發一場公眾衞生風險。大海垃圾回歸，市民必須從中吸取教訓。 杏花邨臨海樓層，是今次打風重災區，巨浪把埋藏在海牀的垃圾捲起，直撲岸上，該邨海堤佈滿發泡膠碎片、膠樽、膠袋等塑膠廢物，儼如膠垃圾墳場，觸目驚心。由於不少膠廢物長時間在海洋飄浮，沾滿穢物，有市民投訴聞到臭味，令人擔心大量膠廢物在烈日暴曬下，或釋出有毒物質，危害公眾健康。當局必須動員清理，解除潛在的健康風險。 值得關注的是，有市民發現捲上岸的膠廢物中，竟有快餐店一九九六年的塑膠包裝，猶如一個「塑膠啟示錄」——人類隨手掉棄入海的塑膠用品，不會分解，可能以數百年計...
2018-09-21
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馬場浮世繪——從化首次草閘昨順利舉行
從化馬場昨晨舉行首次草地試閘，共有二十八駒參加，分為五組進行，途程均為千二米，騎師黃皓楠、吳嘉晉和見習生巫顯東，均到場策馬出試。另外有派馬試閘的練馬師徐雨石、告東尼、葉楚航、蘇偉賢和沈集成亦有到場觀看。策騎「環保動力」贏出其中一組試閘的黃皓楠表示，從化馬場的草地跑道較沙田鬆軟，馬匹在跑道上競跑十分舒服，對訓練馬匹肯定有幫助。 馬場浮世繪
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