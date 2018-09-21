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特朗普再炮轟塞申斯表示沒有司法部長

2018-09-21 列印
　　美國總統特朗普周三再度公開向司法部長塞申斯和聯邦調查局發動攻擊。他形容在聯調局內發生的事有如「癌症」，又批評塞申斯在「通俄門」醜聞調查工作置身事外，對塞申斯感到非常失望。特朗普更表示：「我沒有司法部長。」特朗普與塞申斯不和已是公開秘密，外界揣測塞申斯遲早會被撤換，但今次是特朗普上任以來，對塞申斯作出的最不留情面的攻擊。

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